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Гинер: коробит, когда меня называют лучшим менеджером в футболе

Гинер: коробит, когда меня называют лучшим менеджером в футболе
Футбол / РПЛ 0

Президент ЦСКА Евгений Гинер признался, что не считает себя лучшим менеджером в отечественном футболе.

«Если говорить, чьё слово решающее в принятии решений — моё или Бабаева, — то работу построить надо так, чтобы у каждого был карт-бланш. Конечно, решающее слово моё. Но меня коробит, когда меня называют лучшим менеджером в футболе. Я, может быть, хороший руководитель», — сказал Гинер в эфире телеканала «Матч Премьер».

ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после возобновления чемпионата «армейцам» предстоит сыграть с екатеринбургским «Уралом». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 29 февраля.

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