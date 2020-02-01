Как быть «Локомотиву» в связи с потерями Смолова или Миранчука?
Московский «Локомотив» за несколько последних дней лишился сразу двух игроков стартового состава — полузащитника Антона Миранчука и нападающего Фёдора Смолова.
Миранчук в матче турнира в Катаре с «Партизаном» (1:1, 2:4 по пенальти) получил травму, из-за которой рискует пропустить остаток этого сезона. Смолов проведёт вторую половину нынешней кампании на правах аренды в «Сельте».
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как быть «Локомотиву» в связи с потерями Смолова или Миранчука?
Принять участие в опросе можно на «Чемпионате».
«Локомотив», набрав 34 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах команда Юрия Сёмина одержала 10 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.
«Чтобы стать вторым Царём, Смолов должен тащить «Сельту». Напутствие от Мостового
Легенда и бывший капитан «Сельты» Александр Мостовой по прозвищу Царь очень рад переходу Фёдора.
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