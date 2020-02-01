Сёмин — о травме Ан. Миранчука: ситуация неприятная

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин дал комментарий после матча 1-го тура турнира в Катаре с «Партизаном» (1:1, 2:4 по пенальти).

«Первый тайм было хорошим. Качественная игра. Хотя мне кажется, что физически «Партизан» на этот момент готов лучше. Замены во втором тайме нам не помогли. Замены «Партизана» сыграли более сильную роль. Результат матча имеет значение? Никакого.

Вы правильно обратили внимание на Магкеева. Он играет не потому, что молодой и перспективный, а потому что на этой позиции сильнее других футболистов.

Гол «Локомотива» можно назвать идеальным? Алексей сделал хороший пас. Эдер провёл неплохой матч по мере сегодняшних физических возможностей. Похоже, что эта конфигурация в атаке будет основной без Смолова. Но есть ещё месяц подготовки.

Фарфан должен приехать 5-го числа и, по прогнозам, начать работать с мячом. Что касается Антона Миранчука — пока нет информации, но ситуация неприятная», — приводит слова Сёмина пресс-служба «железнодорожников».