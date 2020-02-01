Гинер: посмотрим, как и что будет делать Кашшаи

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о назначении венгра Виктора Кашшаи на пост главы департамента судейства Российского футбольного союза.
«Посмотрим, как и что будет делать Кашшаи. Мне хочется, чтобы в нашем футболе в головах людей заложилось то, что есть в других странах. Что судья может ошибаться, что нет предвзятости в судействе. Надеемся, что все ошибки, которые преследовали нас с 1-го тура, закончатся. С Дюковым мы друзья. Моё отстранение? Не знаю, от чего меня можно отстранить. Наверное, от владения клубом. Я никто, и зовут меня никак. Поэтому, чтобы кого-то отстранить, его нужно наказать той мерой, которая будет действенна», — сказал Гинер в эфире канала «Матч Премьер».
ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после возобновления чемпионата «армейцам» предстоит сыграть с «Уралом». Встреча пройдёт в Москве 29 февраля.
- 1 февраля 2020
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