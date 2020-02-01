Рыбусь: «Локомотив» должен сыграть лучше в матче со «Спартаком»

Полузащитник московского «Локомотива» Мацей Рыбусь дал комментарий после матча 1-го тура турнира в Катаре с «Партизаном» (1:1, 2:4 по пенальти).

«Обидно уступать по пенальти. Игра была равной. Это не просто товарищеский матч, а игра за кубок. Поэтому было много эмоций и борьбы. Так же будет и в следующих матчах.

Разбирали ли «Партизан» специально? Обычная установка на 15-20 минут. «Партизан» хорошо владел мячом, футболисты много открывались, играли в одно-два касания. Я бы не сказал, что они сильнее. Игра равная, моменты были и у нас, и у них. К сожалению, по пенальти мы уступили.

Должны сыграть лучше в матче со «Спартаком». На первом сборе много работали над физикой. Потом было три выходных. Вчера прилетели, потренировались и сразу матч. Нелегко играть после одной тренировки.

Как воспринял переход Смолова в «Сельту»? Удивился. О переходе узнал из интернета. Знаю, что Фёдор хотел попробовать себя в Европе. Желаю ему удачи.

Магкеев может выйти и в защите, и в опорной зоне. Стас хорош на обеих позициях. Что касается Эдера — конечно, он готов быть основным форвардом «Локомотива», — приводит слова Рыбуся пресс-служба «железнодорожников».

Встреча 2-го тура турнира в Катаре «Спартак» — «Локомотив» состоится 5 февраля, начало — в 18:00 мск.