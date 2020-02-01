«У нас новый подход». Гинер высказался о должностях для Березуцких в ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал возвращение в клуб братьев Алексея и Василия Березуцких.

«Думаю, неправильно, если футболисты идут только в тренеры. У нас новый подход. Ребята должны в течение нескольких месяцев поработать в различных направлениях: инструкторы, селекционный отдел, детская школа. А потом сделать вывод, где им работать комфортнее. Через пару месяцев Березуцкие сделают выводы о том, где им комфортнее», — сказал Гинер в эфире канала «Матч Премьер».

ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после возобновления чемпионата «армейцам» предстоит сыграть с «Уралом». Встреча пройдёт в Москве 29 февраля.