Семак — о матче с «Дюделанжем»: моментами смотрилсь неплохо, моментами — слишком пассивно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после товарищеского матча с «Дюделанжем» (4:0).
«Сегодня был хороший тренировочный матч. Какие-то моменты понравились, какие-то — нет. Сегодня мы дали сыграть практически всем футболистам. Понятно, что всем игрокам досталось разное количество времени, все находятся в разной степени готовности. Это рабочий процесс, мы продолжаем готовиться. Моментами мы смотрелись неплохо, моментами — слишком пассивно: будем над этим работать.
Не исключено, что Осорио войдёт в сезон быстрее, чем Иванович. Время ещё есть, и его достаточно много. Нам ещё предстоит сыграть несколько товарищеских матчей. Кто будет сильнее, тот и будет выходить на поле. У всех футболистов есть время на то, чтобы выиграть конкуренцию за свою позицию, всё проходит в рабочем режиме.
Стоит ли ждать Малкома в матчах на сборах в Испании? Да, мы планируем дать ему какое-то время в следующей встрече. В заключительном матче на этом сборе он также сыграет ещё немного. Надеюсь, что в Турции Малком сможет без ограничения принимать участие в играх», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.
- 1 февраля 2020
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