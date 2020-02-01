Гинер: телевизионные права на наш чемпионат должны стоить минимум $ 300 млн

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о том, что нужно сделать, чтобы российский футбол начал зарабатывать деньги.

«Первый фактор уже состоялся: болельщики пошли на стадионы. Главный фактор — телевизионный контракт. Права на наш чемпионат должны стоить минимум $ 300 млн. Футбола на бесплатном ТВ быть не должно. Такого в мире нет нигде. Должна быть конкуренция», — сказал Гинер в эфире канала «Матч Премьер».

ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует «Зенит», в активе которого 45 очков. В первом матче после возобновления чемпионата «армейцам» предстоит сыграть с екатеринбургским «Уралом». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 29 февраля.