Гинер: телевизионные права на наш чемпионат должны стоить минимум $ 300 млн
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о том, что нужно сделать, чтобы российский футбол начал зарабатывать деньги.
«Первый фактор уже состоялся: болельщики пошли на стадионы. Главный фактор — телевизионный контракт. Права на наш чемпионат должны стоить минимум $ 300 млн. Футбола на бесплатном ТВ быть не должно. Такого в мире нет нигде. Должна быть конкуренция», — сказал Гинер в эфире канала «Матч Премьер».
ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует «Зенит», в активе которого 45 очков. В первом матче после возобновления чемпионата «армейцам» предстоит сыграть с екатеринбургским «Уралом». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 29 февраля.
Гинер рассказал о главном достижении за почти 20 лет владения ЦСКА
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