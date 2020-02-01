Гол Хендерсона после передачи Фирмино в матче «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Видео

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон стал автором второго гола в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». После точного удара хавбека мерсисайдцы повели со счётом 2:0.



На 61-й минуте Роберто Фирмино получил пас на левом краю чужой штрафной и передал мяч в центр на Хендерсона, а тот ударом в касание отправил снаряд под перекладину ворот.

Видео доступно на «Чемпионате».



Последний матч команд состоялся во 2-м туре нынешнего розыгрыша чемпионата Англии. Тогда в Саутгемптоне красные оказались сильнее «святых», одержав победу со счётом 2:1.



После 24 туров «Ливерпуль», набрав 70 очков, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» — на 19 очков. «Саутгемптон» (31) располагается на девятой строчке.