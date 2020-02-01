«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре
В матче 1-го тура турнира в Катаре московский «Спартак» сыграл с «Ростовом». Встреча прошла в Дохе на стадионе «Аспир-Центр» и завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.
Автором первого гола стал хавбек «Спартака» Резиуан Мирзов, отправивший мяч в ворота соперника на 49-й минуте. В середине второго тайма Мирзов оформил дубль. На 89-й минуте защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич сократил разницу в счёте.
После 1-го тура «Спартак», набрав три очка, возглавляет таблицу турнира в Катаре. Второе место занимает белградский «Партизан» (2), третье — московский «Локомотив» (1), четвёртое — «Ростов» (0).
В следующем туре жёлто-синие 4 февраля сыграют с «Партизаном», а красно-белые на следующий день встретятся с «Локомотивом».
Кубок Матч Премьер. 1-й тур
01 февраля 2020, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Мирзов – 49' 2:0 Мирзов – 75' 2:1 Хаджикадунич – 89'
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