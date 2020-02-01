«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре

В матче 1-го тура турнира в Катаре московский «Спартак» сыграл с «Ростовом». Встреча прошла в Дохе на стадионе «Аспир-Центр» и завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

Автором первого гола стал хавбек «Спартака» Резиуан Мирзов, отправивший мяч в ворота соперника на 49-й минуте. В середине второго тайма Мирзов оформил дубль. На 89-й минуте защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич сократил разницу в счёте.

После 1-го тура «Спартак», набрав три очка, возглавляет таблицу турнира в Катаре. Второе место занимает белградский «Партизан» (2), третье — московский «Локомотив» (1), четвёртое — «Ростов» (0).

В следующем туре жёлто-синие 4 февраля сыграют с «Партизаном», а красно-белые на следующий день встретятся с «Локомотивом».