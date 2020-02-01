Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Федерация регби — Кубок шести наций 2020
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Салах забил «Саутгемптону» после роскошной передачи Хендерсона. Видео

Салах забил «Саутгемптону» после роскошной передачи Хендерсона. Видео
Футбол / Англия 0

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах забил третий мяч своей команды в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», доведя счёт до разгромного — 3:0.

На 72-й минуте Джордан Хендерсон исполнил классную передачу с правого фланга атаки во вратарскую, где Салах вышел один на один и ударом с близкой дистанции отправил мяч точно в цель.

Видео доступно на «Чемпионате».

Последний матч команд состоялся во 2-м туре нынешнего розыгрыша чемпионата Англии. Тогда в Саутгемптоне красные оказались сильнее «святых», одержав победу со счётом 2:1.

После 24 туров «Ливерпуль», набрав 70 очков, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» — на 19 очков. «Саутгемптон» (31) располагается на девятой строчке.

Гол Хендерсона после передачи Фирмино в матче «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Видео
Окслейд-Чемберлен поразил ворота «Саутгемптона» точным ударом из-за штрафной. Видео
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020