Салах забил «Саутгемптону» после роскошной передачи Хендерсона. Видео

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах забил третий мяч своей команды в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», доведя счёт до разгромного — 3:0.



На 72-й минуте Джордан Хендерсон исполнил классную передачу с правого фланга атаки во вратарскую, где Салах вышел один на один и ударом с близкой дистанции отправил мяч точно в цель.

Видео доступно на «Чемпионате».



Последний матч команд состоялся во 2-м туре нынешнего розыгрыша чемпионата Англии. Тогда в Саутгемптоне красные оказались сильнее «святых», одержав победу со счётом 2:1.



После 24 туров «Ливерпуль», набрав 70 очков, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» — на 19 очков. «Саутгемптон» (31) располагается на девятой строчке.

Гол Хендерсона после передачи Фирмино в матче «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Видео