«Зенит» объявил о возвращении Ригони
«Зенит» на своём официальном сайте объявил о досрочном возвращении из аренды в «Сампдории» полузащитника Эмилиано Ригони.
«Футбольные клубы «Зенит» и «Сампдория» достигли соглашения о досрочном возвращении полузащитника в расположение сине-бело-голубых», — говорится в заявлении пресс-службы петербургского клуба.
В текущем сезоне Ригони принял участие в девяти матчах за «Сампдорию», на его счету одна результативная передача. В «Зенит» аргентинец перешёл из «Индепендьенте» летом 2017 года. Его трансфер стоил петербургскому клубу € 9 млн. Контракт 26-летнего хавбека с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2021 года.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает 1-е место. В активе команды после 19 туров 45 очков.
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