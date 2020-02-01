«Эвертон» вырвал победу в матче АПЛ с «Уотфордом», «Вест Хэм» поделил очки с «Брайтоном»

В матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал «Эвертон». Встреча состоялась в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Счёт открыл защитник «Уотфорда» Адам Масина, отличившийся в начале первого тайма. На 42-й минуте хавбек Роберто Перейра увеличил преимущество хозяев. До перерыва «Эвертон» сравнял счёт благодаря дублю защитника Йерри Мины. Победу «ирискам» принёс нападающий Тео Уолкотт, отправив мяч в ворота соперника на 90-й минуте.

Результаты других матчей 25-го тура чемпионата Англии

«Вест Хэм Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 3:3

«Борнмут» — «Астон Вилла» — 2:1

«Кристал Пэлас» — «Шеффилд Юнайтед» — 0:1

«Ньюкасл Юнайтед» — «Норвич Сити» — 0:0