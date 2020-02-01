«Эвертон» вырвал победу в матче АПЛ с «Уотфордом», «Вест Хэм» поделил очки с «Брайтоном»
В матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал «Эвертон». Встреча состоялась в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Счёт открыл защитник «Уотфорда» Адам Масина, отличившийся в начале первого тайма. На 42-й минуте хавбек Роберто Перейра увеличил преимущество хозяев. До перерыва «Эвертон» сравнял счёт благодаря дублю защитника Йерри Мины. Победу «ирискам» принёс нападающий Тео Уолкотт, отправив мяч в ворота соперника на 90-й минуте.
Результаты других матчей 25-го тура чемпионата Англии
«Вест Хэм Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 3:3
«Борнмут» — «Астон Вилла» — 2:1
«Кристал Пэлас» — «Шеффилд Юнайтед» — 0:1
«Ньюкасл Юнайтед» — «Норвич Сити» — 0:0
Англия - Премьер-лига. 25-й тур
01 февраля 2020, суббота. 18:00 МСК
Уотфорд
Уотфорд
Окончен
2 : 3
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Масина – 10' 2:0 Перейра – 42' 2:1 Мина – 45+1' 2:2 Мина – 45+4' 2:3 Уолкотт – 90'
Удаления: нет / Делф – 71'
Англия - Премьер-лига. 25-й тур
01 февраля 2020, суббота. 18:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
3 : 3
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Диоп – 30' 2:0 Снодграсс – 45' 2:1 Огбонна – 47' (автогол) 3:1 Снодграсс – 57' 3:2 Гросс – 75' 3:3 Мюррей – 79'
Англия - Премьер-лига. 25-й тур
01 февраля 2020, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Биллинг – 37' 2:0 Аке – 44' 2:1 Самата – 70'
Удаления: Лерма – 51' / нет
Англия - Премьер-лига. 25-й тур
01 февраля 2020, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 1
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
0:1 Гуайта – 58' (автогол)
Англия - Премьер-лига. 25-й тур
01 февраля 2020, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
0 : 0
Норвич Сити
Норидж
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