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Федун: возвращение Фернандо — полная ерунда. Трансферная кампания «Спартака» завершена

Федун: возвращение Фернандо — полная ерунда. Трансферная кампания «Спартака» завершена
Футбол / РПЛ 0

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что в текущее трансферное окно клуб больше не будет подписывать игроков.

«Фернандо может вернуться? Нет, это полная ерунда. Трансферная кампания завершена? Да», — приводит слова Федуна Sport24.

Напомним, в текущее трансферное окно состав «Спартака» пополнил лишь форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев. За красно-белых 22-летний нападающий будет выступать на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего сезона. По её истечении московский клуб будет иметь право выкупа контракта футболиста.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 10-е место, в активе красно-белых после 19 туров 22 очка. Лидирует набравший 45 очков «Зенит».

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