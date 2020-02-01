Федун: возвращение Фернандо — полная ерунда. Трансферная кампания «Спартака» завершена
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что в текущее трансферное окно клуб больше не будет подписывать игроков.
«Фернандо может вернуться? Нет, это полная ерунда. Трансферная кампания завершена? Да», — приводит слова Федуна Sport24.
Напомним, в текущее трансферное окно состав «Спартака» пополнил лишь форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев. За красно-белых 22-летний нападающий будет выступать на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего сезона. По её истечении московский клуб будет иметь право выкупа контракта футболиста.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 10-е место, в активе красно-белых после 19 туров 22 очка. Лидирует набравший 45 очков «Зенит».
«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре
Читайте также
- 1 февраля 2020
-
21:35
-
21:33
-
21:22
-
21:14
-
21:06
-
21:00
-
20:51
-
20:49
-
20:36
-
20:33
-
20:32
-
20:21
-
20:14
-
20:08
-
19:57
-
19:52
-
19:52
-
19:52
-
19:51
-
19:51
-
19:45
-
19:28
-
19:23
-
19:20
-
19:16
-
19:12
-
18:59
-
18:55
-
18:49
-
18:48
-
18:38
-
18:29
-
18:28
-
18:15
-
18:04
Партнерский контент