Федун: уход С. Бакаева из «Спартака» стал неожиданным для меня

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал переход полузащитника Солтмурада Бакаева в казанский «Рубин».
«Уход Солтмурада Бакаева стал неожиданным для меня. Я встречался, разговаривал с его отцом. Если он будет хорошо проявлять себя в «Рубине», мы его выкупим, у нас есть такое право. Ему было трудно конкурировать сейчас за место в основе, а у Слуцкого, я надеюсь, он будет основным и будет развиваться», — приводит слова Федуна Sport24.
Бакаев является воспитанником «Спартака». Летом 2018 года хавбек начал выступать за «Спартак-2». В составе первой команды красно-белых 20-летний футболист провёл три встречи. В нынешней кампании Солтмурад в 18 матчах Футбольной национальной лиги забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.
Контракт Бакаева с «Рубином» рассчитан до 31 декабря 2024 года.
- 1 февраля 2020
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