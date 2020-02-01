Шюррле получил травму в матче с «Ростовом»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле получил повреждение в матче Кубка Матч Премьер с «Ростовом»

В конце первого тайма встречи 29-летний хавбек оказался на газоне. Главный арбитр матч не остановил. Поле немец покинул, хромая. Степень серьёзности травмы футболиста пока остаётся неизвестной.

В текущем сезоне Шюррле принял участие в 18 матчах в составе красно-белых. На его счету 2 забитых мяча и 4 результативные передачи. За московский клуб немец выступает на правах аренды, которая рассчитана до лета следующего года. Права на игрока принадлежат дортмундской «Боруссии».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 10-е место. После 19 туров в активе московской команды 22 очка. Лидирует в первенстве «Зенит» (45).