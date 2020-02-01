ЦСКА сыграл вничью в товарищеском матче с австрийским клубом «Сваровски Тироль»

Московский ЦСКА провёл товарищеский матч с австрийским клубом «Сваровски Тироль». Встреча состоялась в Кампоаморе (Испания) на стадионе «Реаль Клуб де Гольф Кампоамор Ресорт» и завершилась ничьей со счётом 2:2.

Автором первого гола стал полузащитник ЦСКА Никола Влашич, реализовавший пенальти на 41-й минуте. До перерыва счёт сравнял нападающий «Сваровски Тироль» Златко Дедич. В начале второй половины команда из Австрии вышла вперёд благодаря голу форварда Штефана Майерхофера. Ничью «армейцам» принёс хавбек Яка Бийол, отправив мяч в ворота соперника на 79-й минуте.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка.