ЦСКА сыграл вничью в товарищеском матче с австрийским клубом «Сваровски Тироль»
Московский ЦСКА провёл товарищеский матч с австрийским клубом «Сваровски Тироль». Встреча состоялась в Кампоаморе (Испания) на стадионе «Реаль Клуб де Гольф Кампоамор Ресорт» и завершилась ничьей со счётом 2:2.
Автором первого гола стал полузащитник ЦСКА Никола Влашич, реализовавший пенальти на 41-й минуте. До перерыва счёт сравнял нападающий «Сваровски Тироль» Златко Дедич. В начале второй половины команда из Австрии вышла вперёд благодаря голу форварда Штефана Майерхофера. Ничью «армейцам» принёс хавбек Яка Бийол, отправив мяч в ворота соперника на 79-й минуте.
ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
01 февраля 2020, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
Сваровски Тироль
Ваттенс, Австрия
1:0 Влашич – 41' (пен) 1:1 Дедич – 44' 1:2 Майерхофер – 58' 2:2 Бийол – 79'
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