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Хавбек «Шеффилда» Норвуд вынудил вратаря «Кристал Пэлас» занести мяч в свои ворота. Видео

Хавбек «Шеффилда» Норвуд вынудил вратаря «Кристал Пэлас» занести мяч в свои ворота. Видео
Футбол / Англия 0

Матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Шеффилд Юнайтед» завершился минимальной победой гостей со счётом 1:0. Единственный мяч в этой встрече стал следствием автогола, который записал на свой счёт вратарь хозяев Висенте Гуайта.

На 58-й минуте после розыгрыша углового полузащитник «Шеффилд Юнайтед» в борьбе во вратарской вынудил голкипера ошибиться и перешагнуть с мячом за линию ворот.

Видео доступно на «Чемпионате».

Результаты других матчей 25-го тура чемпионата Англии

«Уотфорд» — «Эвертон» — 2:3
«Борнмут» — «Астон Вилла» — 2:1
«Вест Хэм Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 3:3
«Ньюкасл Юнайтед» — «Норвич Сити» — 0:0
«Ливерпуль» — «Саутгемптон» — 4:0
«Челси» — «Лестер Сити» — 2:2

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