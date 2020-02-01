Хавбек «Шеффилда» Норвуд вынудил вратаря «Кристал Пэлас» занести мяч в свои ворота. Видео

Матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Шеффилд Юнайтед» завершился минимальной победой гостей со счётом 1:0. Единственный мяч в этой встрече стал следствием автогола, который записал на свой счёт вратарь хозяев Висенте Гуайта.



На 58-й минуте после розыгрыша углового полузащитник «Шеффилд Юнайтед» в борьбе во вратарской вынудил голкипера ошибиться и перешагнуть с мячом за линию ворот.

Видео доступно на «Чемпионате».



Результаты других матчей 25-го тура чемпионата Англии



«Уотфорд» — «Эвертон» — 2:3

«Борнмут» — «Астон Вилла» — 2:1

«Вест Хэм Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 3:3

«Ньюкасл Юнайтед» — «Норвич Сити» — 0:0

«Ливерпуль» — «Саутгемптон» — 4:0

«Челси» — «Лестер Сити» — 2:2