«Ним» — «Монако»: Головин начнёт матч на скамейке запасных

Тренерский штаб «Монако» определился с составом на матч 22-го тура французской Лиги 1 с «Нимом». Российский полузащитник монегасков Александр Головин начнёт встречу на скамейке запасных.

Вратарь: Бенжамен Леком.

Защитники: Фоде Балло-Туре, Гильермо Марипан, Бенуа Бадьяшиль, Бенджамин Хенрихс.

Хавбеки: Тьемуэ Бакайоко, Адриен Силва, Юссуф Фофана, Желсон Мартинш.

Нападающие: Бальде Кейта, Виссам Бен-Йеддер.

Запасные: Даниэль Субашич, Рубен Агилар, Камил Глик, Сеск Фабрегас, Александр Головин, Орельен Чуаэми, Стеван Йоветич.

Матч состоится в Ниме на стадионе «Стад де Костьерес» сегодня, 1 февраля, начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи «Ним» — «Монако».

«Монако», набрав 29 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Ним» (15) — 19-е.