«Валенсия» — «Сельта»: Смолов начнёт матч на скамейке запасных

Тренерский штаб «Сельты» определился с составом на матч 22-го тура чемпионата Испании с «Валенсией». Российский форвард гостей Фёдор Смолов начнёт встречу на скамейке запасных. Полузащитник «Валенсии» Дмитрий Черышев не попал в заявку из-за травмы. Матч состоится на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Валенсиия»: Доменек, Паулиста, Гайя, Гарай, Флоренци, Солер, Парехо, Коклен, Васс, Торрес, Гомес.



Запасные: Риверо, Диахаби, Кондогбиа, Ли Кан Ин, Собрино, Гамейро, Родриго.

«Сельта»: Рубен, Кевин, Айду, Араухо, Мурильо, Оласа, Бельтран, Окай, Рафинья, Аспас, Фернандес.



Запасные: Серхио, Мальо, Суарес, Смолов, Систо, Брадарич, Санти Мина.