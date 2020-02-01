«Лейпциг» уступил «Баварии» 1-е место в таблице Бундеслиги, сыграв вничью с «Боруссией» М

В матче 20-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена» и завершилась со счётом 2:2.
Автором первого гола стал нападающий «Боруссии» Алассан Плеа, отправивший мяч в ворота соперника на 24-й минуте. До перерыва преимущество команды из Мёнхенгладбаха увеличил полузащитник Йонас Хофман. В начале второго тайма форвард «Лейпцига» Патрик Шик сократил разницу в счёте. На 61-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Плеа. В концовке ничью хозяевам принёс хавбек Кристофер Нкунку.
После 20 туров турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет набравшая 42 очка мюнхенская «Бавария». Второе место занимает «Лейпциг» (41), третье — дортмундская «Боруссия» (39), четвёртое — мёнхенгладбахская «Боруссия» (39).
- 1 февраля 2020
-
22:53
-
22:33
-
22:23
-
22:11
-
22:05
-
22:04
-
21:50
-
21:35
-
21:33
-
21:22
-
21:14
-
21:06
-
21:00
-
20:51
-
20:49
-
20:36
-
20:33
-
20:32
-
20:21
-
20:14
-
20:08
-
19:57
-
19:52
-
19:52
-
19:52
-
19:51
-
19:51
-
19:45
-
19:28
-
19:23
-
19:20
-
19:16
-
19:12
-
18:59
-
18:55