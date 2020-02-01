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«Лейпциг» уступил «Баварии» 1-е место в таблице Бундеслиги, сыграв вничью с «Боруссией» М

«Лейпциг» уступил «Баварии» 1-е место в таблице Бундеслиги, сыграв вничью с «Боруссией» М
Футбол / Германия 0

В матче 20-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого гола стал нападающий «Боруссии» Алассан Плеа, отправивший мяч в ворота соперника на 24-й минуте. До перерыва преимущество команды из Мёнхенгладбаха увеличил полузащитник Йонас Хофман. В начале второго тайма форвард «Лейпцига» Патрик Шик сократил разницу в счёте. На 61-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Плеа. В концовке ничью хозяевам принёс хавбек Кристофер Нкунку.

После 20 туров турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет набравшая 42 очка мюнхенская «Бавария». Второе место занимает «Лейпциг» (41), третье — дортмундская «Боруссия» (39), четвёртое — мёнхенгладбахская «Боруссия» (39).

Германия - Бундеслига. 20-й тур
01 февраля 2020, суббота. 20:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
2 : 2
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 Плеа – 24'   0:2 Хофман – 35'   1:2 Шик – 50'   2:2 Нкунку – 89'
Удаления: нет / Плеа – 61'
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