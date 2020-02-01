Лишь три клуба Бундеслиги забили в 2020 году больше мячей, чем Холанд
Лишь три клуба немецкой Бундеслиги забили в текущем году больше мячей, чем форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.
С момента перехода в стан «шмелей» из «Ред Булл Зальцбург» норвежский нападающий забил 7 мячей в 3 матчах. На поле 19-летний футболист провёл всего 136 минут. Больше него из клубов высшего немецкого дивизиона забили непосредственно сама дортмундская «Боруссия» (15 мячей), «Бавария» (12) и «Байер» (8).
Напомним, Холанд выступал за «Ред Булл Зальцбург» с января 2019 года. Ранее форвард защищал цвета «Мольде» и «Брюне». В нынешнем сезоне в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне Эрлинг забил 35 мячей и отдал 8 результативных передач. Его контракт с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года.
«Бавария» и дортмундская «Боруссия» одержали победы в матчах чемпионата Германии
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