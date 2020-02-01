Мирзов: нужно, чтобы «Спартак» всегда был на первом месте

Полузащитник московского «Спартака» Резиуан Мирзов дал комментарий после матча 1-го тура турнира в Катаре с «Ростовом» (2:1). 26-летний футболист стал автором дубля.
«Игра была интересная. Команда здесь проводит сборы и живёт. Старались выполнять установку тренера и делать всё, как он говорил. Где-то получалось, а где-то надо ещё дорабатывать. Будем работать.
На позиции нападающего было непривычно, потому что я вообще на этой позиции не играл. Тянуло на фланг немного. Но тренер подсказывает, как мне нужно действовать, где открываться, как выполнять установку. Я стараюсь.
«Спартак» на первом месте в таблице турнира в Катаре? Конечно, хочется завоевать трофей. Нужно, чтобы «Спартак» всегда был на первом месте», — сказал Мирзов в интервью пресс-службе красно-белых.
Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.
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