Футболистка «Ривер Плейт» прямой ногой ударила в плечо одноклубницу

В матче чемпионата Аргентины среди женщин между «Ривер Плейт» и «Бокой Хуниорс» футболистка первой команды Даниэла Мерелес едва не нанесла тяжёлую травму одноклубнице Жустине Морсильо.

В одном из эпизодов второго тайма встречи Мерелес высоко выпрыгнула и попыталась сыграть ногой в мяч в центре поля. Однако выбив игровую сферу, она врезалась в футболистку «Боки Хуниорс» Андреа Охеде и едва не нанесла удар прямой ногой в грудь Морсильо. Та лишь в последний момент смогла увернуться, благодаря чему удар шипами пришёлся ей в плечо.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

За опасную игру Мерелес получила жёлтую карточку. Морсильо смогла продолжить матч. Встреча завершилась победой «Боки Хуниорс» со счётом 2:0.