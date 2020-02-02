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Футболистка «Ривер Плейт» прямой ногой ударила в плечо одноклубницу

Футболистка «Ривер Плейт» прямой ногой ударила в плечо одноклубницу
Футбол / Южная Америка 0

В матче чемпионата Аргентины среди женщин между «Ривер Плейт» и «Бокой Хуниорс» футболистка первой команды Даниэла Мерелес едва не нанесла тяжёлую травму одноклубнице Жустине Морсильо.

В одном из эпизодов второго тайма встречи Мерелес высоко выпрыгнула и попыталась сыграть ногой в мяч в центре поля. Однако выбив игровую сферу, она врезалась в футболистку «Боки Хуниорс» Андреа Охеде и едва не нанесла удар прямой ногой в грудь Морсильо. Та лишь в последний момент смогла увернуться, благодаря чему удар шипами пришёлся ей в плечо.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

За опасную игру Мерелес получила жёлтую карточку. Морсильо смогла продолжить матч. Встреча завершилась победой «Боки Хуниорс» со счётом 2:0.

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