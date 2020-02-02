«Лестер» — «Челси»: видеообзор матча чемпионата Англии

В матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал лондонский «Челси». Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр» и завершилась со счётом 2:2.
Автором первого гола стал защитник «Челси» Антонио Рюдигер, отличившийся в начале второго тайма. Спустя восемь минут хавбек «Лестер Сити» Харви Барнс сравнял счёт. В середине второй половины «лис» вывел вперёд защитник Бенджамин Чилвел. Ничью лондонскому клубу принёс Рюдигер, отправив второй мяч в ворота хозяев на 71-й минуте.
Видеообзор матча «Лестер» — «Челси» доступен на «Чемпионате».
«Лестер Сити», набрав 49 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Челси» (41) — четвёртое.
Результаты других матчей 25-го тура чемпионата Англии
«Уотфорд» — «Эвертон» — 2:3
«Борнмут» — «Астон Вилла» — 2:1
«Вест Хэм Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 3:3
«Кристал Пэлас» — «Шеффилд Юнайтед» — 0:1
«Ньюкасл Юнайтед» — «Норвич Сити» — 0:0
«Ливерпуль» — «Саутгемптон» — 4:0
«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 0:0
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