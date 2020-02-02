Форвард сборной России Фёдор Смолов дебютировал за «Сельту» в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Валенсией». На 78-й минуте встречи он заменил Габриэля Фернандеса. Минутой ранее «Сельта» пропустила гол, который остаётся единственным в матче. Забитым мячом в составе хозяев отметился Карлос Солер после передачи Родриго.
Смолов перешёл в «Сельту» накануне, 30 января. По условиям аренды испанский клуб получит возможность выкупить игрока по окончании нынешнего сезона.
Ранее Фёдор выступал за московское «Динамо», голландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и «Краснодар». В нынешнем розыгрыше чемпионата России в составе «Локомотива» форвард принял участие в 14 матчах, в которых записал на свой счёт 3 мяча.
«Сельта» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 21 встрече команда Оскара Гарсии набрала 17 очков.
- 2 февраля 2020
-
02:04
-
00:57
-
00:55
-
00:47
-
00:41
-
00:33
-
00:22
-
00:20
- 1 февраля 2020
-
23:56
-
23:55
-
23:45
-
23:44
-
23:21
-
22:53
-
22:33
-
22:23
-
22:11
-
22:05
-
22:04
-
21:50
-
21:35
-
21:33
-
21:22
-
21:14
-
21:06
-
21:00
-
20:51
-
20:49
-
20:36
-
20:33
-
20:32
-
20:21
-
20:14
-
20:08
-
19:57