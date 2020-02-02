Форвард сборной России Фёдор Смолов дебютировал за «Сельту» в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Валенсией». На 78-й минуте встречи он заменил Габриэля Фернандеса. Минутой ранее «Сельта» пропустила гол, который остаётся единственным в матче. Забитым мячом в составе хозяев отметился Карлос Солер после передачи Родриго.

Смолов перешёл в «Сельту» накануне, 30 января. По условиям аренды испанский клуб получит возможность выкупить игрока по окончании нынешнего сезона.

Ранее Фёдор выступал за московское «Динамо», голландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и «Краснодар». В нынешнем розыгрыше чемпионата России в составе «Локомотива» форвард принял участие в 14 матчах, в которых записал на свой счёт 3 мяча.

«Сельта» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 21 встрече команда Оскара Гарсии набрала 17 очков.