«Сельта» со Смоловым проиграла «Валенсии» в матче чемпионата Испании
В матче 22-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Сельту» из Виго. Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал полузащитник «Валенсии» Карлос Солер, отправивший мяч в ворота соперника на 77-й минуте после передачи нападающего Родриго.
Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов дебютировал за новую команду в концовке второго тайма, заменив нападающего Габриэля Фернандеса.
«Валенсия» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе подопечных Альберта Селадеса 37 очков. «Сельта» (17) — на 18-м месте.
Напомним, Смолов перешёл в «Сельту» в конце января на правах аренды из московского «Локомотива».
Испания - Примера. 22-й тур
01 февраля 2020, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 0
Сельта
Виго
1:0 Солер – 77'
Сёмин: Смолов хотел попробовать себя за границей, всё зависит от него
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