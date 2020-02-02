Лэмпард потребовал у руководства «Челси» купить нового вратаря на замену Аррисабалаге

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард потребовал у руководства клуба купить нового голкипера в летнее трансферное окно на смену испанца Кепы Аррисабалаги, сообщает COPE.
В матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити», который завершился со счётом 2:2, Лэмпард оставил Аррисабалагу на скамейке запасных. Вместо него ворота лондонского клуба защищал Вилли Кабальеро.
По данным источника, существует вероятность, что Аррисабалага уже не сыграет в нынешнем сезоне.
В текущем сезоне чемпионата Англии Аррисабалага провёл 24 матча, в которых пропустил 32 гола. Контракт испанца с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Его трансфер из «Атлетика» в 2018 году обошёлся синим в € 80 млн.
На данный момент «Челси» располагается на четвёртом месте АПЛ, записав в свой актив 41 очко.
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