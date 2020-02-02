Жена Месси начала заниматься боксом. Фото набрало более 1 млн лайков
Антонелла Рокуццо, жена аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, начала заниматься боксом.
Соответствующий снимок Антонелла опубликовала в «инстаграме». На момент написания новости запись набрала более 1 млн лайков.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Антонеллы Рокуццо.
Месси и Антонелла давно вместе, но поженились только в июле 2017 года. Пара воспитывает троих детей.
На данный момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, набрав 43 очка. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на 6 очков, но у каталонского клуба есть игра в запасе. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Лионель Месси провёл 16 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.
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