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Жена Месси начала заниматься боксом. Фото набрало более 1 млн лайков

Жена Месси начала заниматься боксом. Фото набрало более 1 млн лайков
Футбол / Испания 0

Антонелла Рокуццо, жена аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, начала заниматься боксом.

Соответствующий снимок Антонелла опубликовала в «инстаграме». На момент написания новости запись набрала более 1 млн лайков.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Антонеллы Рокуццо.

Месси и Антонелла давно вместе, но поженились только в июле 2017 года. Пара воспитывает троих детей.

На данный момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, набрав 43 очка. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на 6 очков, но у каталонского клуба есть игра в запасе. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Лионель Месси провёл 16 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.

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