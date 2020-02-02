Морено: горжусь игроками «Монако», несмотря на два удаления и поражение

Главный тренер «Монако» Роберт Морено подвёл итоги матча 22-го тура французской Лиги 1 с «Нимом» (1:3).



«Горжусь своими игроками, несмотря на два удаления и проигрыш. Мы провели хорошую работу в обороне. Трудно говорить о матче, когда играете час без двух футболистов, но у нас была возможность сравнять счёт. Что касается красной карточки Мартинша, пока не знаю, почему он толкнул арбитра. Мы с ним ещё не разговаривали», — приводит слова Морено AFP.



«Монако» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе команды Роберта Морено 29 очков. «Ним» (18) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Пари Сен-Жермен», набравший 55 очков в 22 матчах.

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