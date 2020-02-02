Гвардиола: без победы в Лиге чемпионов моя работа в «Ман Сити» будет считаться неудачной
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о значении победы в Лиге чемпионов.
«Конечно, нас будут оценивать не только по нашей игре, но и по завоёванным трофеям. Это правда. Всё очень просто. Прошлый сезон был невероятным, однако некоторые говорили: «Но вы же не выиграли Лигу чемпионов». Знаю, если не завоюю здесь этот трофей, это будет расцениваться как неудача.
Но мне нравится работать с моими футболистами, которые всё ещё выигрывают много матчей. Победа определённым способом — это то, что помогает брать титулы. Мы верим, что сможем побеждать таким образом. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова 49-летнего испанского специалиста Goal.
Календарь матчей плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/2020
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