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Гвардиола: без победы в Лиге чемпионов моя работа в «Ман Сити» будет считаться неудачной

Гвардиола: без победы в Лиге чемпионов моя работа в «Ман Сити» будет считаться неудачной
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о значении победы в Лиге чемпионов.

«Конечно, нас будут оценивать не только по нашей игре, но и по завоёванным трофеям. Это правда. Всё очень просто. Прошлый сезон был невероятным, однако некоторые говорили: «Но вы же не выиграли Лигу чемпионов». Знаю, если не завоюю здесь этот трофей, это будет расцениваться как неудача.

Но мне нравится работать с моими футболистами, которые всё ещё выигрывают много матчей. Победа определённым способом — это то, что помогает брать титулы. Мы верим, что сможем побеждать таким образом. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова 49-летнего испанского специалиста Goal.

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