Хавбек «Сельты» Пейнадо: Федор Смолов может принести много радости команде

Полузащитник «Сельты» Франсиско Пейнадо поделился мнением о новичке команды нападающем Федоре Смолове.



«Смолов может многое привнести в команду. Если сможет раскрыться и внести свой вклад, он принесёт много радости „Сельте“. Практически в каждом матче мы забивали, создавая опасные моменты. Теперь мы сможем быть ещё опаснее у ворот соперника», — приводит слова Пейнадо El Desmarque.



Смолов перешёл в «Сельту» 30 января. По условиям аренды, испанский клуб получит возможность выкупить игрока по окончании сезона.



Федор выступал за московское «Динамо», голландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и «Краснодар». В нынешнем розыгрыше чемпионата России в составе «Локомотива» форвард в 14 матчах записал на свой счёт 3 мяча.

Источник: главный тренер «Сельты» влюблён в игру Смолова