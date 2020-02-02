Мостовой: Федор Смолов — это то, что нужно «Сельте»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой высказался о переходе форварда «Локомотива» Федора Смолова в стан команды из Виго.
«Смолов был лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги в составе „Краснодара“ два сезона подряд, в сезоне-2015/16 и 2016/17. Это как раз то, что нужно „Сельте“. „Сельте“ нужны голы. Кроме того, „Сельта“ продала Макси Родригеса в „Валенсию“, поэтому лишилась возможности забивать. У них нет нападающих.
Смолов был под ударом после чемпионата мира 2018 года, но такое может случиться с кем угодно. С Черышевым всё было наоборот — он стал лучшим российским игроком на мундиале. Как бы то ни было, считаю Смолова форвардом высокого уровня.
Думаю, ему давно стоило отправиться в Европу. Да, в России ты забиваешь два мяча, люди считают тебя звездой, в клубе платят € 2 млн. Кто будет платить такие деньги в Испании? Думаю, это было непростым решением для Смолова. Жизнь в Москве прекрасна, ты звезда. В Виго тебя не знают, не знают твоего имени. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Мостового La Voz de Galicia.
Смолов перешёл в «Сельту» 30 января. По условиям аренды, испанский клуб получит возможность выкупить контракт игрока по окончании сезона.
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