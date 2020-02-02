Антон Миранчук опубликовал фото травмированной ноги

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук в соцсетях опубликовал фото травмированной ноги.
«Спасибо за тёплые слова всем!» — написал Миранчук
Фото: Страница Антона Миранчука в «Инстаграме»
Напомним, Миранчук получил повреждение в матче 1-го тура товарищеского турнира в Катаре с «Партизаном». Из-за травмы хавбек не смог продолжить игру и был заменён на 18-й минуте. Вместо него не поле вышел португальский полузащитник Жоау Мариу. Ранее сообщалось, что Миранчук получил травму пятой плюсневой кости. Игрок может пропустить остаток сезона из-за повреждения.
Встреча завершилась победой сербской команды в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:2 — по пенальти). В следующем туре товарищеских соревнований «Локомотив» сыграет с московским «Спартаком».
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