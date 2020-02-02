Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Антон Миранчук опубликовал фото травмированной ноги

Антон Миранчук опубликовал фото травмированной ноги
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук в соцсетях опубликовал фото травмированной ноги.

«Спасибо за тёплые слова всем!» — написал Миранчук

Фото: Страница Антона Миранчука в «Инстаграме»

Напомним, Миранчук получил повреждение в матче 1-го тура товарищеского турнира в Катаре с «Партизаном». Из-за травмы хавбек не смог продолжить игру и был заменён на 18-й минуте. Вместо него не поле вышел португальский полузащитник Жоау Мариу. Ранее сообщалось, что Миранчук получил травму пятой плюсневой кости. Игрок может пропустить остаток сезона из-за повреждения.

Встреча завершилась победой сербской команды в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:2 — по пенальти). В следующем туре товарищеских соревнований «Локомотив» сыграет с московским «Спартаком».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020