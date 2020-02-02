Тухель — о дне рождения Неймара: это отвлекает, но я всегда буду защищать своих игроков

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель поделился мнением о предстоящем праздновании дня рождения нападающего команды Неймара. 5 февраля бразильцу исполнится 28 лет.
«Конечно, это отвлекает. Но я всегда буду защищать своих футболистов, потому что очень их люблю. Предпочитаю говорить с игроками лично, когда ситуация становится более или менее критичной. Это может создавать впечатление, что мы не являемся профессионалами.
Я не делю всё на чёрное и белое. Знаю, что людям нравится говорить об этом в таком ключе, и мне очень жаль. Именно поэтому не хочу слишком много обсуждать подобные ситуации, но да, это отвлекает», — приводит слова 46-летнего немецкого специалиста Goal.com (EN).
«ПСЖ», набрав 55 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции.
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