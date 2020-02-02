Гендиректор «Крыльев Советов»: Поповича хотели видеть в своём составе несколько клубов

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал заключение контракта со словенским полузащитником Денисом Поповичем.



«Денис Попович привлёк наше внимание, когда был игроком „Оренбурга“. Это футболист, выполняющий большой объём работы на поле. Поповича хотели видеть в своём составе несколько клубов, но нам удалось договориться с Денисом и мы рады, что он стал игроком „Крыльев Советов“. Попович хорошо знает российский чемпионат, это тоже очень важно», — приводит слова Шашкова официальный сайт «Крыльев Советов».

Первую половину сезона-2019/2020 Попович провёл в «Цюрихе». 29 января хавбек стал свободным агентом. Ранее Денис защищал цвета «Оренбурга», краковской «Вислы», «Олимпии» из Грудзёндза, «Тыхи», «Пантракикоса», «Копера» и «Целе».