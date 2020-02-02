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«Крылья Советов» подписали контракт с экс-игроком «Оренбурга» Поповичем

«Крылья Советов» подписали контракт с экс-игроком «Оренбурга» Поповичем
Футбол / РПЛ 0

Самарские «Крылья Советов» на официальном сайте объявили о заключении соглашения со словенским полузащитником Денисом Поповичем. Контракт рассчитан на 2,5 года. В новой команде 30-летний футболист будет выступать под 11-м номером.

Фото можно посмотреть на странице «Крыльев Советов» в «Инстаграме».

Первую половину сезона-2019/2020 Попович провёл в «Цюрихе». 29 января хавбек стал свободным агентом. Ранее Денис защищал цвета «Оренбурга», краковской «Вислы», «Олимпии» из Грудзёндза, «Тыхи», «Пантракикоса», «Копера» и «Целе».

В нынешней кампании Попович отдал 2 результативные передачи в 12 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

«Крылья Советов» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах самарская команда набрала 18 очков.

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