«Крылья Советов» подписали контракт с экс-игроком «Оренбурга» Поповичем

Самарские «Крылья Советов» на официальном сайте объявили о заключении соглашения со словенским полузащитником Денисом Поповичем. Контракт рассчитан на 2,5 года. В новой команде 30-летний футболист будет выступать под 11-м номером.
Фото можно посмотреть на странице «Крыльев Советов» в «Инстаграме».
Первую половину сезона-2019/2020 Попович провёл в «Цюрихе». 29 января хавбек стал свободным агентом. Ранее Денис защищал цвета «Оренбурга», краковской «Вислы», «Олимпии» из Грудзёндза, «Тыхи», «Пантракикоса», «Копера» и «Целе».
В нынешней кампании Попович отдал 2 результативные передачи в 12 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
«Крылья Советов» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах самарская команда набрала 18 очков.
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