Бекхэм намерен убедить Гризманна перейти в «Интер Майами»
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в клубе MLS, сообщает L'Equipe.
По информации источника, в услугах французского футболиста заинтересован «Интер Майами», одним из владельцев которого является бывший игрок сборной Англии, «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм. Англичанин намерен убедить Гризманна перейти в его команду и готов сделать внушительное предложение каталонскому клубу, чтобы трансфер состоялся.
В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 20 матчах испанской Примеры, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.
Напомним, «Интер Майами» в следующем году дебютирует в MLS. Клуб из Флориды проведёт первый матч регулярного чемпионата MLS на домашнем стадионе 14 марта 2020 года.
Клуб Бекхэма заинтересован в приобретении Агуэро
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