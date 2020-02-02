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Бекхэм намерен убедить Гризманна перейти в «Интер Майами»

Бекхэм намерен убедить Гризманна перейти в «Интер Майами»
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в клубе MLS, сообщает L'Equipe.

По информации источника, в услугах французского футболиста заинтересован «Интер Майами», одним из владельцев которого является бывший игрок сборной Англии, «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм. Англичанин намерен убедить Гризманна перейти в его команду и готов сделать внушительное предложение каталонскому клубу, чтобы трансфер состоялся.

В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 20 матчах испанской Примеры, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

Напомним, «Интер Майами» в следующем году дебютирует в MLS. Клуб из Флориды проведёт первый матч регулярного чемпионата MLS на домашнем стадионе 14 марта 2020 года.

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