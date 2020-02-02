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«Ювентус» — «Фиорентина»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

«Ювентус» — «Фиорентина»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30
Футбол / Италия 0

Сегодня, 2 февраля, состоится матч «Ювентус» — «Фиорентина». Встреча 22-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине, стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Фабрицио Паскуа. В судейскую бригаду войдут ассистенты Алессандро Ло Чичеро и Алессио Тольфо. Резервный рефери — Фабио Мареска.

В первой части сезона «Фиорентина» встречалась с «Ювентусом» в 3-м туре. Матч, прошедший на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, завершился вничью — 0:0.

Туринский «Ювентус» набрал 51 очко в 21 матче и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Фиорентина» (25) — на 14-м месте.

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