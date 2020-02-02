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Клопп: «Ливерпуль» неидеален, даже не близок к этому

Клопп: «Ливерпуль» неидеален, даже не близок к этому
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, как относится к беспроигрышной серии команды в английской Премьер-лиге, которая достигла 42 матчей.

«Мы не смотрим на цифры. Это правда. В прошлом сезоне нашу беспроигрышную серию прервал «Манчестер Сити». Та встреча была очень напряжённой. Даже не знаю, что было бы, сыграй мы тогда вничью.

Клянусь, мы не чувствуем себя неуязвимыми. Просто не чувствуем себя так. Я большой оптимист, но только не перед футбольными матчами, поскольку хорошо знаю — случиться может что угодно.

«Ливерпуль» неидеален, даже не близок к этому. Мы не думаем об этом, просто стараемся использовать наши умения наилучшим образом. Не знаю, что должен чувствовать при такой победной серии», — цитирует Клоппа Goal.

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