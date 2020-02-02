Зинченко — о переезде в Европу: здесь тебя никто не знает. Нужно всё доказывать сначала

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, почему не все футболисты хотят уезжать играть в Европу.
«Тебя всё устраивает. У тебя есть контракт. Общаешься на родном языке с близким тебе окружением. Что такое ключ к Европе? Это прежде всего язык. Для многих это непреодолимый барьер.
У тебя здесь не столько друзей, сколько дома. Другой уровень футбола. Пришёл — никто тебя не знает. Всё должен доказывать сначала, с первого дня, как было со мной в «Сити».
Ну хорошо, ты футболист из академии «Шахтёра». Так футболистов из академий лондонских «Арсенала», «Челси», из «Лестера» здесь немало. А тут пришел я — ноунейм. Психологически это очень сложно. Очень.
Теперь я адаптировался. Английский — на бытовом уровне я говорил ещё в школе», — приводит слова Зинченко «Новое время».
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