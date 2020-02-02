Иванович: болельщики «Зенита» любят клуб больше, чем сам футбол

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович отметил уникальность болельщиков петербургской команды.



«Как только перешёл в «Зенит», сразу сказал, что болельщики здесь уникальные, ведь у них всего один клуб на такой большой город. При всём уважении к поклонникам других команд, «Зенит» — это что-то особенное. Фанаты очень стараются, «Зенит» является самым посещаемым клубом в России. Болельщики дают нам силы. Даже когда играем на выезде, например на холоде в Казани, и видишь, сколько человек приехали поддержать команду, ты понимаешь, что это, наверное, настоящая любовь. Эти люди любят «Зенит» даже больше, чем сам футбол. Горжусь ими. Когда ощущаем их поддержку, мы стремимся сделать всё, чтобы победить и сделать их счастливыми», — приводит слова Ивановича официальный сайт «Зенита».

Иванович присоединился к «Зениту» на сборе в Катаре