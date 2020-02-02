Ширер считает, что Хендерсон заслуживает награды лучшему игроку АПЛ в сезоне-2019/2020
Бывший нападающий «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Англии Алан Ширер высоко оценил игру полузащитника «Ливерпуля» Джордана Хендерсона в нынешней кампании.
«Если бы этот сезон заканчивался сегодня, я бы выбрал Хендерсона лучшим игроком английской Премьер-лиги. Никаких сомнений. Считаю, что он великолепно сыграл в матче с «Саутгемптоном». Джордан проводил невероятный сезон. Он движущая сила «Ливерпуля», — приводит слова Ширера Goal со ссылкой на эфир телеканала BBC.
В нынешней кампании Хендерсон забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи в 24 встречах чемпионата Англии.
«Ливерпуль», набрав 73 очка, возглавляет турнирную таблицу АПЛ. В 25 матчах команда Юргена Клоппа одержала 24 победы и 1 раз сыграла вничью.
Клопп: «Ливерпуль» неидеален, даже не близок к этому
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