Неймар классным финтом отомстил ударившему его сорпенику

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отличился классным финтом в матче 22-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье». Примечательно, что продемонстрировать дриблинг бразилец решил после того, как заработал фол: соперник откровенно ударил но ногам звёздному игроку «ПСЖ». Быстро разыграв штрафной с партнёром, Неймар выполнил серию ложных замахов, после чего ушёл в сторону, оставив игрока «Монпелье» позади себя.

Интересно, что в этом же матче Неймар получил жёлтую карточку за другой эффектный финт. Футбольные болельщики возмутились таким решением арбитра встречи Жерома Бризара.



Во втором тайме Неймар отдал результативную передачу форварду Килиану Мбаппе, и тот отправил мяч в ворота «Монпелье» на 57-й минуте. Финальный свисток зафиксировал победу парижского гранда со счётом 5:0.



В этом сезоне 27-летний бразилец провёл 18 матчей в футболке «Пари Сен-Жермен». В его активе 15 забитых мячей и восемь результативных передач.