Тен Хаг: Гвардиола вносит инновации в футбол

Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг поделился мнением о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.



«Михелс, Круифф и ван Гал оказали наиболее сильное влияние на «Аякс». Всё началось в золотые 70-е годы с Михелса. Он не просто повлиял на клуб, он оказал какое-то культурное воздействие. Но он не смог бы сделать того, что сделал, без Круиффа, который позже стал тренером. У них была химия.



Шаг от Круиффа к Гвардиоле не был большим. Хосеп хочет побеждать, но хочет делать это красиво, показывать привлекательный футбол. Он вносил и продолжает вносить инновации в футбол. Хосеп знает, как сочетать достижения с отличным стилем игры», — приводит слова тен Хага Mundo Deportivo.

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