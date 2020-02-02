Тен Хаг: Гвардиола вносит инновации в футбол
Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг поделился мнением о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.
«Михелс, Круифф и ван Гал оказали наиболее сильное влияние на «Аякс». Всё началось в золотые 70-е годы с Михелса. Он не просто повлиял на клуб, он оказал какое-то культурное воздействие. Но он не смог бы сделать того, что сделал, без Круиффа, который позже стал тренером. У них была химия.
Шаг от Круиффа к Гвардиоле не был большим. Хосеп хочет побеждать, но хочет делать это красиво, показывать привлекательный футбол. Он вносил и продолжает вносить инновации в футбол. Хосеп знает, как сочетать достижения с отличным стилем игры», — приводит слова тен Хага Mundo Deportivo.
Гвардиола: без победы в Лиге чемпионов моя работа в «Ман Сити» будет считаться неудачной
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