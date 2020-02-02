«Крылья Советов» сыграли вничью с «Чайкой» в товарищеском матче
В товарищеском матче на втором сборе в Турции «Крылья Советов» встречались с «Чайкой». Игра прошла в Белеке и завершилась вничью со счётом 2:2.
В составе самарской команды голы на счету Егора Голенкова и Раду Гынсаря, который успешно реализовал пенальти. За «Чайку» голы забили Максим Васильев и Владислав Кулик, также реализовавший 11-метровый удар.
Сегодня, 2 февраля, «Крылья Советов» проведут ещё один контрольный матч. Соперником самарской команды станет брестское «Динамо».
«Крылья Советов», набрав 18 очков, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (22) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является набравший в 19 матчах 45 очков петербургский «Зенит».
Читайте также
- 2 февраля 2020
-
15:53
-
15:40
-
15:36
-
15:23
-
15:14
-
15:05
-
15:01
-
14:42
-
14:28
-
14:19
-
14:08
-
14:05
-
13:45
-
13:39
-
13:30
-
13:14
-
12:59
-
12:57
-
12:57
-
12:45
-
12:35
-
12:35
-
12:23
-
12:13
-
12:05
-
11:41
-
11:37
-
11:28
-
11:05
-
11:03
-
10:52
-
10:45
-
10:25
-
10:15
-
10:05
Партнерский контент