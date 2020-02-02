«Крылья Советов» сыграли вничью с «Чайкой» в товарищеском матче

В товарищеском матче на втором сборе в Турции «Крылья Советов» встречались с «Чайкой». Игра прошла в Белеке и завершилась вничью со счётом 2:2.



В составе самарской команды голы на счету Егора Голенкова и Раду Гынсаря, который успешно реализовал пенальти. За «Чайку» голы забили Максим Васильев и Владислав Кулик, также реализовавший 11-метровый удар.

Сегодня, 2 февраля, «Крылья Советов» проведут ещё один контрольный матч. Соперником самарской команды станет брестское «Динамо».

«Крылья Советов», набрав 18 очков, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (22) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является набравший в 19 матчах 45 очков петербургский «Зенит».