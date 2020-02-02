Г. Невилл: у «МЮ» было 9 месяцев, чтобы найти замену Лукаку, но они тянули до последнего

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал работу «красных дьяволов» на трансферном рынке.

«Ромелу Лукаку сообщил руководству «Юнайтед» о желании уйти ещё в феврале или марте. У них было девять месяцев, чтобы найти ему замену, но они всё равно тянули до последнего дня.

Эта ситуация показывает, что «Юнайтед» плохо работает на трансферном рынке. Клуб не может приобрести достаточно хороших игроков в атаку. «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» справляются лучше.

Если у вас проблемы с трансферами, прекратите платить людям, которые отвечают за них», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, в последний день зимнего трансферного окна «Манчестер Юнайтед» арендовал у «Шанхай Шэньхуа» форварда Одиона Игало.