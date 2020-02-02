«Сочи» объявил об уходе голкипера Фролова

Голкипер Евгений Фролов покинул «Сочи», сообщает пресс-служба сочинской команды на странице в «Твиттере». Подробности ухода вратаря из клуба не разглашаются.

Напомним, Фролов стал игроком «Сочи» летом 2019 года. В нынешнем сезоне 31-летний вратарь принял участие в 1 матче Российской Премьер-Лиги. Ранее голкипер играл в составе таких команд, как «Мордовия», московское «Динамо», «Торпедо», «Кубань», «Балтика», «Оренбург», и в других клубах.

«Сочи» набрал 15 очков в 18 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах. В первом матче после перерыва в чемпионате России «Сочи» 1 марта сыграет с тульским «Арсеналом».