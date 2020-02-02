«Сочи» объявил об уходе голкипера Фролова

Голкипер Евгений Фролов покинул «Сочи», сообщает пресс-служба сочинской команды на странице в «Твиттере». Подробности ухода вратаря из клуба не разглашаются.
Напомним, Фролов стал игроком «Сочи» летом 2019 года. В нынешнем сезоне 31-летний вратарь принял участие в 1 матче Российской Премьер-Лиги. Ранее голкипер играл в составе таких команд, как «Мордовия», московское «Динамо», «Торпедо», «Кубань», «Балтика», «Оренбург», и в других клубах.
«Сочи» набрал 15 очков в 18 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах. В первом матче после перерыва в чемпионате России «Сочи» 1 марта сыграет с тульским «Арсеналом».
- 2 февраля 2020
-
15:53
-
15:40
-
15:36
-
15:23
-
15:14
-
15:05
-
15:01
-
14:42
-
14:28
-
14:19
-
14:08
-
14:05
-
13:45
-
13:39
-
13:30
-
13:14
-
12:59
-
12:57
-
12:57
-
12:45
-
12:35
-
12:35
-
12:23
-
12:13
-
12:05
-
11:41
-
11:37
-
11:28
-
11:05
-
11:03
-
10:52
-
10:45
-
10:25
-
10:15
-
10:05