Аллегри отказался возглавить «Барселону» после увольнения Вальверде

Бывший наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри был одним из кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» после увольнения Эрнесто Вальверде, сообщает AS.

Аллегри отказался возглавить сине-гранатовых, когда получил соответствующее предложение. Итальянский специалист стал четвёртым тренером, кто не согласился работать в каталонском клубе.

До Массимилиано «Барселона» не смогла договориться с Хави («Аль-Садд»), Рональдом Куманом (сборная Нидерландов) и Маурисио Почеттино (безработный после увольнения из «Тоттенхэм Хотспур»).

После Аллегри руководство каталонцев предложило пост главного тренера команды Гарсии Пимьенте, который возглавляет «Барселону Б», но тот тоже ответил отказом.

Таким образом, Энрике Сетьен стал только шестым специалистом, с кем сине-гранатовые обсуждали сотрудничество. 61-летний испанец в итоге согласился работать в «Барселоне».