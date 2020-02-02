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Фролов стал игроком «Крыльев Советов»

Фролов стал игроком «Крыльев Советов»
Футбол / РПЛ 0

«Крылья Советов» на официальном сайте объявили о заключении контракта с голкипером Евгением Фроловым. Соглашение 31-летнего футболиста с самарским клубом рассчитано на два с половиной года. Подробности сделки не сообщаются.

Фото: Официальный сайт «Крыльев Советов»

Сегодня, 2 февраля, Фролов покинул «Сочи». В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 1 матче Российской Премьер-Лиги. Ранее голкипер играл в составе таких команд, как «Мордовия», московское «Динамо», «Торпедо», «Кубань», «Балтика», «Оренбург», и в других клубах.

Самарские «Крылья Советов», набрав 18 очков, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является набравший в 19 матчах 45 очков петербургский «Зенит».

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